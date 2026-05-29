Estos son los plazos de admisión y matriculación en ciclos formativos y cursos de especialización de FP presenciales en Salamanca

La Consejería de Educación ha publicado en el BOCYL el proceso de admisión a ciclos formativos y cursos de especialización en modalidad presencial, de cara al curso 2026-2027, una serie de solicitudes que se podrán realizar a través de la aplicación web disponible en el Portal de Educación y la Sede Electrónica .

Como es lógico, también se podrá realizar de manera presencial en cualquiera de los centros que se elija presentando la documentación necesaria acreditando al solicitante su identidad con su Documento Nacional de Identidad. En el caso de realizarlo online, con certificado digital o DNI electrónico.

Según han indicado desde la Junta de Castilla y León, en las solicitudes se podrán presentar hasta siete ciclos formativos en diferentes centros y provincias o hasta cinco cursos de especialización en su caso. Del 20 al 23 de julio, será el plazo de matriculación para el alumnado que haya obtenido plaza. En el caso de ciclos formativos, el alumnado que no haya obtenido plaza en el centro donde presentó la solicitud o desee optar a una mejora en la adjudicación correspondiente a su segunda o sucesivas peticiones podrá participar previa petición, del 20 al 23 de julio, a las plazas vacantes que se generen. La matriculación será del 29 al 30 de julio.