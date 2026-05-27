Más de 200 alumnos se gradúan en Programa Interuniversitario de la Experiencia de la USAL

Más de doscientos alumnos se han graduado en la mañana de este miércoles en el Programa Interuniversitario de la Experiencia del curso 2025-2026 en el Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca.

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Este programa ha estado formado por más 1.600 alumnos de todas las sedes en Salamanca, Ávila, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, Toro y Zamora.

Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca. Autor: Andrea Mateos

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El acto ha estado presidido por la vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad, Bertha Gutiérrez, acompañada por la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías; la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Fernández; y el director académico de Programas Formativos de Mayores en la USAL; Francisco Javier Rubio.

En esta ocasión se han graduado 223 alumnos: 39 de Ávila, 7 de Ciudad Rodrigo, 2 de Toro, 46 de Zamora, 29 de Benavente, 15 de Béjar y 85 de Salamanca, de los 1600 matriculados este curso, un 8% más que el anterior, situando a la universidad como líder de todas las instituciones académicas de Castilla y León.

Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca. Autor: Andrea Mateos

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