El Museo del Comercio apuesta por el verano con talleres gratuitos de ajedrez y pre-cine

El Museo del Comercio de Salamanca ha preparado para este verano una programación de talleres gratuitos centrados en el ajedrez y el mundo del pre-cine, dirigidos a diferentes edades y con plazas limitadas.

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Entre las propuestas destaca el ‘Curso de acercamiento al ajedrez’, impartido por Amador González de la Nava y dividido en tres turnos: para niños de 6 a 12 años, jóvenes de 13 a 17 y adultos. El objetivo es potenciar habilidades como la concentración, la memoria, la creatividad o la toma de decisiones.

Además, Cristina García-Camino dirigirá el taller infantil ‘Pon ilusión. Viaje al mundo del pre-cine’, en el que los participantes descubrirán los orígenes del cine a través de juguetes ópticos y teatro de sombras, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo.

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