Designadas las fiestas de los municipios de la provincia de Salamanca para 2027

La Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca ha hecho público el calendario de fiestas locales para 2027 en los municipios de la provincia. El acuerdo, publicado este miércoles 8 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), recoge los dos festivos laborales que corresponderán a cada localidad durante el próximo año.

Entre las principales localidades de la provincia, la ciudad de Salamanca celebrará sus fiestas locales los días 12 de junio y 8 de septiembre, mientras que Santa Marta de Tormes tendrá como festivos el 3 de febrero y el 29 de julio. En Béjar, las jornadas festivas serán el 7 y 8 de septiembre; en Ciudad Rodrigo, el 20 de enero y el 8 de septiembre; y en Peñaranda de Bracamonte, el 10 de febrero y el 29 de septiembre.

El anexo del acuerdo incluye el calendario completo de los municipios salmantinos, fruto de las propuestas remitidas por los distintos ayuntamientos. Estas fechas servirán de referencia para la organización de la actividad laboral y administrativa durante 2027 en cada localidad de la provincia.