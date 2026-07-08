Velocidad en la travesía y deterioro, el Ayuntamiento de Villoria exige mejoras en la SA-810

Deteriorada, con baches y en mal estado. Así se resume la situación de la carretera que atraviesa Villoria, especialmente en el tramo que une la localidad con Babilafuente. El Ayuntamiento de la localidad ha denunciado la situación de la vía en una petición que han enviado a la Junta, concretamente a la consejería de Movilidad y Transformación Digital.
En el documento, piden la mejora del tramo entre las dos localidades asegurando que “lleva más de un año sufriendo un deterioro muy significativo donde cada vez se hace más peligroso”. Baches que obligan a los conductores a circular por el arcén y montículos de brea que hacen que los coches rocen los baños y peguen golpe a pesar de ir despacio. Una situación que ha generado “malestar y enfado” entre los vecinos de la comarca que transitan a diario por esta vía, incluidos vehículos pesados.
Además, solicitan que esa misma vía a su paso por Villoria mejore la seguridad vial, sobre todo a la hora de cruzar la carretera ya que “es un peligro constante ya que apenas se respetan los semáforos, sobre todo por los vehículos pesados que no aminoran para poder subir el repecho que está a la salida de Villoria”. Esto hace cruzar sea peligroso, algo que hacen muchos niños para ir al colegio o a las zonas deportivas de la localidad.
Por todo ello, solicitan que se instalen badenes de reducción de velocidad en la travesía de la localidad que obligue a los coches a pasar a la velocidad correcta.