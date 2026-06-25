Los bomberos de la Diputación denuncian una gran falta de recursos: "Es un servicio bastante precario"

"La obligación de prestar el servicio en toda la provincia de Salamanca es de la Diputación". De esta manera, los bomberos de la provincia salmantina han defendido, durante la charla informativa acogida este pasado miércoles en Peñaranda de Bracamonte, la necesidad de aumentar los recursos destinados a la cobertura de emergencias en amplias zonas del territorio.

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El encuentro, organizado por la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales que contó con representantes de los bomberos profesionales de Castilla y León para explicar a la ciudadanía el marco legal que regula los servicios de extinción de incendios y emergencias, así como los límites que establece la legislación para la participación del voluntariado en este ámbito.

Tal y como explicó el vocal de la Coordinadora y representante de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, Ignacio García Rubio, la finalidad de esta jornada fue aclarar las dudas existentes sobre el modelo de prestación del servicio, algo sobre lo que se debe responsabilizar la Diputación de Salamanca, tal y como apuntó el vocal según recoge la agencia Ical.

Asimismo, sostuvo que en la comarca de Peñaranda de Bracamonte debería haber parque de bomberos profesional "para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante incendios, accidentes de tráfico u otras emergencias".

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, Israel Naveso, defendió que los ciudadanos de Castilla y León deben recibir el mismo nivel de protección que el resto del país: "Creemos que los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad no son ciudadanos de segunda, sino de primera".

Además, Naveso denunció que algunas administraciones están recurriendo a fórmulas que, a juicio de la organización, incumplen la normativa vigente: "No vamos a permitir que haya un intrusismo profesional que se sustituya, incumpliendo la ley, a los profesionales por voluntariado", aseguró. De esta manera, el dirigente insistió en que el voluntariado no puede reemplazar a los servicios profesionales de emergencias y recordó que la legislación establece límites claros a su actuación.

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Por su parte, el bombero de la Diputación de Salamanca David Calvo, expuso la situación actual del servicio provincial y alertó de las dificultades para garantizar una cobertura adecuada en toda la provincia: “Nuestra mayor problemática es que no están cubiertos todos los puestos de trabajo que existen en el servicio de bomberos de la Diputación".

Según explicó, localidades como Béjar o Ciudad Rodrigo cuentan con vacantes sin cubrir, mientras que la mayor parte de los puestos están cubiertos con interinos que se están yendo a otros servicios de bomberos porque "éste es un servicio bastante precario".

Durante la comparecencia también se lanzó una advertencia a los responsables políticos. La Coordinadora anunció que estudiará y recurrirá judicialmente cualquier acuerdo o convenio que, según su interpretación, vulnere la legislación vigente en materia de emergencias y protección civil: "No vamos a permitir que se firme absolutamente ningún convenio que sea ilegal y que incumpla las leyes".