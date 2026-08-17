Susto en un hotel del casco antiguo: un incendio obliga a desalojarlo de madrugada

Pasadas las dos de la madrugada de este lunes los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han recibido un aviso por un incendio en un hotel del casco antiguo. Concretamente el suceso ha tenido lugar en la calle Balmes, junto al Botánico.

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El fuego se habría producido en un cuadro de luces en la bajo cubierta del establecimiento, un espacio en el que se encontraban aparatos eléctricos de aire acondicionado y agua caliente sanitaria y habría afectado al cuadro eléctrico incendiado, así como a algunos equipos eléctricos que allí se encontraban.

El incendio ha obligado al desalojo del edifico por parte de la Policía Local de Salamanca por precaución, ya que el fuego no ha afectado a ninguna otra estancia.