Medio Ambiente investiga nuevos modelos trampa para capturar al "chinche del pino" que tanto afecta a la producción de piña en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se encuentra ya trabajando en la investigación de un ensayo con distintos modelos de trampas para la captura masiva del Leptoglossus occidentalis, conocido como "chinche del pino", que tanto afecta a la producción de la piña en la comunidad.

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La presencia de este insecto puede reducir la producción en más de un 50 %.

Las otras líneas de trabajo de este ensayo son estudios sobre dispersión y atracción mediante feromonas, y el desarrollo de estrategias de control biológico mediante hongos entomopatógenos.

La investigación se está desarrollando conjuntamente por el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos y el Laboratorio de Entomología y Patología Forestales de la Universidad de Valladolid.

Medio Ambiente también ha anunciado el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas para plantaciones forestales de producción de alto valor, enmarcada en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 25 de septiembre.

Entre las producciones forestales de alto valor están incluidas las plantaciones de pino piñonero injertado, financiándose los costes de plantación, cerramientos y protectores, además de una prima de mantenimiento durante cinco años. También, se están estudiando nuevas actuaciones para prevenir el robo de piñas, reforzar la trazabilidad del producto en la industria e intensificar la lucha contra la sustracción ilegal durante la campaña de recolección.