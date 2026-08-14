La Junta destina 450.000 euros al crecimiento de las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León

Este viernes 14 de agosto, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha convocado una serie de ayudas que, por un valor de 450.000 euros, buscan fortalecer las cooperativas agroalimentarias de la comunidad con el objetivo de "promover entidades más fuertes, competitivas y capaces de generar mayor valor para agricultores y ganaderos".

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Estas ayudas, según explica la Junta, contribuyen a los objetivos del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027, que integra 44 medidas orientadas a "favorecer el crecimiento empresarial de las cooperativas, mejorar su posición en la cadena agroalimentaria, incrementar su capacidad de negociación y reforzar la profesionalización de sus órganos de gestión".

Según traslada la Junta, la importancia de las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León recae en la prestación de servicios, la comercialización y la transformación de las producciones de más de 35.000 socios. De esta manera, generan una facturación de más de 4.000 millones de euros y dan empleo a 5.500 trabajadores.