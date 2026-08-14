Una rata campa a sus anchas por el centro de Salamanca

La presencia de ratas siempre ha sido uno de los temas que más ha indignado a la población. A pesar de que el Ayuntamiento de Salamanca trabaja en el día a día para eliminar todo tipo de plagas, siempre puede escaparse algún tipo de animal de los diferentes productos químicos en los que trabaja el consistorio.

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En esta ocasión, salmantinos, salmantinas y turistas se han visto sorprendidos por una rata en la plaza de la Fuente, lo que también ha causado gran indignación entre las personas que han avistado el pequeño animal y que, según algunos testigos, se ha paseado por algunos de los establecimientos de la zona tras salir de una de las alcantarillas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) A pesar de haber causado la indignación de algunos vecinos y comerciantes, se trata de un caso puntual, sin ser habitual por el centro de Salamanca. Aún así, el consistorio sigue trabajando en este tipo de plagas a lo largo del año.

Una de las últimas veces que se viralizó un caso similar fue en el barrio de Garrido, donde Archi, un creador de contenido salmantino, denunciaba estos hechos en sus redes sociales.