Protección Civil alerta por chubascos "intensos" y tormentas para el sábado 15 de agosto

Protección Civil y Emergencias han emitido un comunicado donde alertan de chubascos "intensos" y tormentas para el sábado 15 de agosto en amplias zonas del interior peninsular.

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Este viernes comenzará a formarse una dana a partir de una vaguada atlántica que propiciará un cambio de tiempo, con bajadas de temperaturas, especialmente en la zona del oeste.

Es en la tarde del sábado cuando se espera que se produzcan esos chubascos y fuertes rachas de viento, que podrían estar acompañados incluso de granizo.

Las tormentas de mayor intensidad, según la AEMET, se ubican en Segovia y Soria principalmente, aunque también en una parte de la provincia de Burgos. No obstante, en Salamanca también se notará el descenso de los termómetros y se apunta la posibilidad de lluvia por la tarde con una probabilidad de precipitación del 65 %.

La temperatura máxima para el sábado en la capital del Tormes es de 33 grados, la mínima de 16. La jornada del domingo se prevé similar con la subida de un grado en las máximas, pero con el descenso de dos en las mínimas.

A partir del martes, los termómetros irán recuperándose hasta alcanzar de nuevo los 37 grados el miércoles.