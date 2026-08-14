Este viernes arranca la Operación Especial de Tráfico ‘15 de agosto’: Salamanca cuenta con dos puntos conflictivos

La segunda quincena de agosto es escogida por muchas personas para acabar el verano de la mejor manera posible, de vacaciones. Por este motivo y ante la gran densidad de desplazamientos que se producen en el territorio español, la Guardia Civil de Tráfico pone especial atención en los desplazamientos en todas las vías.

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Se calcula que en Salamanca habrá un total de 80.000 vehículos que se desplacen a lo largo y ancho de la provincia de Salamanca, siendo las vías con mayor circulación de vehículos la A-50, la A-66 y la A-62. En esas mismas, los puntos más conflictivos serán los situados tanto en la glorieta de Buenos Aires, en Salamanca, exactamente en el punto kilométrico 340, donde se concentrará más circulación lenta. Por otro lado, en la SA-20, en la rotonda del punto kilométrico 92 habrá una alta intensidad circulatoria en todos los accesos de glorieta en la que confluyen tráfico periurbano y de largo recorrido (autovías A-50 y A-62).

Por otro lado, también se ha restringido la movilidad de varios tipos de vehículos, entre ellos el transporte de mercancías peligrosas y maquinaria de servicio automotriz grúa de elevación el domingo de 8:00 a 24:00 horas. Tampoco podrán circular los vehículos que precisen autorización complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas, así como quedar suprimidas todas las pruebas y actividades deportivas de carácter competitivo o no, que implique ocupación de la calzada o arcenes, los días y horas de mayor intensidad de circulación.