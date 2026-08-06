Hasta el 9 de agosto permanecerá activa la campaña especial de vigilancia y control de velocidad de la DGT en carreteras y autovías

Hasta el 9 de agosto permanecerá activa la campaña especial de vigilancia y control de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Según explica Tráfico, esta iniciativa se desarrollará a nivel europeo en todos los países adheridos a

la asociación RoadPol (European Roads Policing Network), y en España contando con la participación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la policía autonómica y local que se sume al operativo.

Esta campaña se encuentra justo en el comienzo de las vacaciones de agosto, uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria del verano, en el que conviven los desplazamientos de largo recorrido hacia zonas vacacionales con numerosos trayectos cortos durante los días de descanso.

Por eso, durante esta semana se incrementarán los controles en las carreteras convencionales, autopistas, autovías y vías urbanas.