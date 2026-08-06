Castilla y León, entre las comunidades con mayor porcentaje de alumnado de alto rendimiento

Desde la Junta de Castilla y León, trasladan que la comunidad registra un 15,1% de alumnado de alto rendimiento. Estos resultados superan ampliamente la media de España, que registra un 10,6% y también la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que cuentan con un 13,7%.
Así, este indicador refleja que aproximadamente uno de cada seis estudiantes de la comunidad alcanza niveles de excelencia académica, consolidando a Castilla y León entre los sistemas educativos más sólidos y eficaces del entorno nacional e internacional. Además, los resultados muestran que el alumnado de la comunidad obtiene rendimientos superiores a la media española en competencias clave como Matemáticas, Lectura y Ciencias.
Estos porcentajes de alumnado de alto rendimiento evidencian, tal y como asegura la Junta, "la fortaleza del sistema educativo de Castilla y León y el esfuerzo conjunto de alumnado, profesorado, familias y centros educativos".
En este contexto, la consejera de Educación, María Pardo, ha reafirmado que "el objetivo de la Junta no es cambiar un modelo que ofrece excelentes resultados, sino seguir fortaleciéndolo para responder a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y demográficos, reforzando la calidad educativa, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento de todo el alumnado". Así, ha asegurado que la Junta continuará impulsando políticas educativas orientadas a reforzar el talento, favorecer la igualdad de oportunidades y ofrecer una formación de calidad en todo el territorio.