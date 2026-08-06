Castilla y León, entre las comunidades con mayor porcentaje de alumnado de alto rendimiento

Desde la Junta de Castilla y León, trasladan que la comunidad registra un 15,1% de alumnado de alto rendimiento. Estos resultados superan ampliamente la media de España, que registra un 10,6% y también la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que cuentan con un 13,7%.

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Así, este indicador refleja que aproximadamente uno de cada seis estudiantes de la comunidad alcanza niveles de excelencia académica, consolidando a Castilla y León entre los sistemas educativos más sólidos y eficaces del entorno nacional e internacional. Además, los resultados muestran que el alumnado de la comunidad obtiene rendimientos superiores a la media española en competencias clave como Matemáticas, Lectura y Ciencias.

Estos porcentajes de alumnado de alto rendimiento evidencian, tal y como asegura la Junta, "la fortaleza del sistema educativo de Castilla y León y el esfuerzo conjunto de alumnado, profesorado, familias y centros educativos".