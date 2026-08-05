Ya se pueden solicitar las ayudas de 500 euros para las familias desalojadas por los incendios forestales

La sede electrónica de la Junta de Castilla y León cuenta ya con la solicitud de las ayudas destinadas a las familias empadronadas en las localidades afectadas por los recientes incendios forestales que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas. Estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, cuentan con 500 euros por unidad familiar.

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Así "se busca paliar las consecuencias derivadas de la evacuación y ofrecer apoyo inmediato a las personas afectadas", según explican desde la Junta. En este sentido, podrán solicitar esta ayuda las unidades familiares que tuvieron que ser evacuadas en Castilla y León. En concreto, se entenderá por unidad familiar el conjunto de personas empadronadas en un mismo domicilio, tomándose como fecha de referencia del empadronamiento el 30 de julio de 2026.

En cuanto al plazo para presentar las solicitudes, ya abierto, permanecerá hábil hasta el 9 de octubre de 2026. La tramitación puede realizarse a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Además de esta línea de ayudas, ya se encuentran también disponibles otras dos medidas de apoyo en relación a los incendios forestales.