El incendio de Fermoselle baja a nivel 0 "al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1"

La Junta de Castilla y León ha informado poco antes de las nueve de la noche de este lunes 3 de agosto que el incendio forestal de Fermoselle que se originó el pasado 29 de julio baja a nivel 0. Esto significa que no existe riesgo para la población ni bienes y que el incendio puede ser controlado con los medios de extinción previstos por el Plan INFOCAL.

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El #IFFermoselle, #Zamora, baja a IGR 0⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR (1).

Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/RjT6fcHrXh — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 3, 2026 Desde el INFORCYL se ha indicado que la bajada al IGR-0 es porque "han desaparecido las causas que motivaron la declaración del IGR-1".

Después de haber llegado a los 196 medios, alcanzar el nivel 2 de peligrosidad y forzar la evacuación de hasta 14 localidades, quemando más de 11 mil hectáreas, a las 21:00 horas de este lunes hay 17 medios desplegados en el perímetro afectado. Medios que continúan trabajando para su extinción total.

El director técnico de extinción Manuel Rodríguez ha declarado esta tarde que la jornada de este lunes "ha sido tranquila en la mayor parte del perímetro afectado".

Durante esta jornada los trabajos se han centrado en los dos puntos que presentaban mayor peligro de reactivación con refuerzo desde el aire para refrescar los puntos calientes para evitar la reactivación del incendio. Desde tierra se ha reforzado la vigilancia.

La previsión para noche ha dicho es "favorable", con "bajadas de temperaturas y aumento de humedad relativa". La vigilancia de la zonas más peligrosas continuará al oscurecer.