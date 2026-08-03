Consulta los precios para la renovación de abonos y adquisición de entradas para los festejos de la Feria Taurina de Salamanca 2026

La Plaza de Toros de Salamanca ha activado este martes 3 de agosto la venta de las entradas online y telefónica para los próximos festejos enmarcados en la Feria de la Virgen de la Vega 2026.

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A través de la página oficial de BMF Toros se puede acceder ya a la compra de entradas sueltas para cualquiera de los 8 festejos, incluidos el desenjaule y el concurso de recortes.

Únicamente de forma online o a través del 663987826/687033786 se puede proceder ya a la renovación de los abonos introduciendo un documento de identificación (NIF, NIE, Pasaporte) para llevar a cabo la operación. También se puede ejecutar ya la compra de los nuevos abonos.

Las taquillas físicas de La Glorieta no abrirán hasta el 31 de agosto. Fecha desde la que se puede acudir a la renovación de los abonos hasta el 3 de septiembre; los nuevos abonos también se podrán adquirir en la propia plaza desde el 31 de agosto. Desde este día también saldrán a la venta las entradas sueltas.