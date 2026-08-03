Un nuevo sensor de gálibo para evitar que los camiones choquen con la parte baja del puente de Soto

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que colocará dos nuevos sistemas de seguridad en el entorno del puente del Soto, en la calle Arroyo de Santo Domingo, así como en el peligroso cruce de la calle San Pablo con la plaza de Colón, lugar donde los autobuses, para maniobrar, tienen que invadir la acera.

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El primero de los sistemas de seguridad vial se centrará en un poste con un sensor que se colocará en la entrada de la calle Arroyo de Santo Domingo y que detectará si un vehículo supera los 3,5 metros establecidos como gálibo.

Un sensor que estará conectado a un semáforo situado antes de la intersección con la calle San Buenaventura y que se cerrará si detecta que el vehículo excede la altura permitida. En ese momento una señal luminosa se encenderá y alertará al conductor de la situación y la obligación de desviarse.