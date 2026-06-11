¿Se podrán instalar pantallas gigantes en la Plaza Mayor de Salamanca para ver el Mundial 2026?

El Ayuntamiento de Salamanca ha autorizado la colocación de pantallas en los diferentes establecimientos hosteleros de la capital del Tormes, una medida que pretende que los dueños de los establecimientos puedan permitir que sus clientes hagan, no solo uso de la terraza para tomar un refrigerio, sino también disfrutar de nuestra Selección de fútbol.

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Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, son muchas las personas que se preguntan si se podrá disfrutar de los partidos en la Plaza Mayor de Salamanca, lugar en el que se ha llegado a ver al conjunto nacional ganar sus mayores títulos continentales y, por supuesto, el Mundial 2010 de Sudáfrica.

Pues bien, fuentes municipales han indicado que esta situación únicamente se daría en el caso de que España avanzara en las eliminatorias, por lo que tanto en Semifinales como la propia final, en el caso de que sea alcanzada por la Selección, se podrá disfrutar en el ágora salmantino.