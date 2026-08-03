Raquel Romo, nueva entrenadora de Avenida

Desde hace años, Raquel Romo estaba muy preparada para asumir el cargo de entrenadora en Avenida. Solo faltaba concretar la fecha. Y la fecha oficial ha sido este lunes 3 de agosto.

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La salmantina, que ya ha dirigido en alguna ocasión al primer equipo en partidos esporádicos, tomará las riendas del equipo y hará compatible el cargo de entrenadora con el de directora deportiva del club charro. En su roster tendrá a diez jugadoras elegidas por ella misma: Soriano, Inés Santibáñez, Canella, Roumy, Mawuli, Fassina, Johansson, Davinia, Green y Mikulasikova.

Raquel Romo cuenta con una amplia experiencia como segunda entrenadora y analista en Avenida y también en numerosas categorías de la Selección Española. Ahora, tendrá por delante el reto más complicado de su carrera: dirigir al club de su ciudad y de su corazón.

El presidente Jorge Recio dejó clara su emoción con la contratación como primera entrenadora de Raquel Romo: "Es un día muy feliz para mí, por una vez se hace justicia mayúscula. He presentado mucha gente en estos 25 años aquí, y hoy es de los días que me siento más orgulloso por la persona que es, por lo que ha sido en este club y por su trayectoria. Es el fichaje estrella de esta temporada y creo que toda la ciudad va a estar encantada de que ella lleve las riendas. El cariño que tiene de todo el mundo es muy importante”.

Y la entrenadora Raquel Romo reconocía que es un sueño cumplido. “Es muy difícil describir hoy cómo me siento. Estoy muy feliz, muy honrada por lo que supone esta responsabilidad de llevar a este club. Tengo la oportunidad de dirigir a Avenida y es un orgullo tremendo. Tengo una ilusión tremenda por esta oportunidad. Es un reto importante, pero he ido acumulando experiencias y criterio para asumir la responsabilidad de la mejor forma”, admite Romo.

La entrenadora ya daba pinceladas de qué Avenida quiere en la pista: "Por la plantilla que tenemos, quiero un juego alegre en ataque, que seamos solidarias compartiendo el balón. Es un reto muy complicado, pero juntas la recorreremos de la mejor forma”.