Avenida ya conoce a sus rivales de grupo en Eurocup Women

Avenida jugará la próxima temporada la Eurocup Women. Y lo hará de nuevo con la máxima ilusión. El equipo charro ha conocido durante la mañana de este jueves a sus rivales en la fase de grupos.

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El conjunto salmantino está encuadrado en el grupo L junto al belga Basket Namur y el eslovaco MBK Ruzomberok. A ellos se sumará el checo Chomutov o el francés Chartres, que todavía tienen que dirimir su clasificación.

El primer partido se jugará el 15 de octubre ante MBK Ruzomberok en el pabellón de Würzburg Silvia Domíguez y el último será el 3 de diciembre, ante Basket Namur, también en la ciudad de Salamanca.