Claudia Soriano es el rostro más reconocible del nuevo Avenida. La base, única superviviente de la pasada temporada, seguirá otro año en el club charro. Y no tiene ningún reparo en reconocer que tendrá que liderar el proyecto.
“¿Me impone un poco? Sí. Pero si soy realista, sabía que estuviera quién estuviera de la plantilla anterior, yo iba a querer liderar. Pero liderar en ese sentido de guiar a la gente por el camino que queremos construir el equipo y el ADN”, incide la catalana.
La propia Claudia Soriano quiere ser el primer punto de apoyo para las nuevas compañeras: “Quería ayudarlas para que se subieran al barco. Me toca hacerlo con otra etiqueta. Creo que va a ser fácil y la gente que está alrededor me va ayudar, que no es una cosa que voy a hacer sola”.