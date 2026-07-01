La base asume su nuevo rol dentro de la plantilla y lo hace con naturalidad

Claudia Soriano es el rostro más reconocible del nuevo Avenida. La base, única superviviente de la pasada temporada, seguirá otro año en el club charro. Y no tiene ningún reparo en reconocer que tendrá que liderar el proyecto.

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“¿Me impone un poco? Sí. Pero si soy realista, sabía que estuviera quién estuviera de la plantilla anterior, yo iba a querer liderar. Pero liderar en ese sentido de guiar a la gente por el camino que queremos construir el equipo y el ADN”, incide la catalana.