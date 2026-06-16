Marta Canella, la nueva ‘multiusos’ de Avenida

Se hizo de rogar el tercer nombre de Avenida para la temporada 2026/27. Marta Canella se une a Claudia Soriano e Inés Santibáñez como jugadora del equipo charro y aportará trabajo, garra y experiencia en el parqué de Würzburg Silvia Domínguez.
La jugadora gallega, de 31 años, llega a Salamanca procedente de Girona, donde estuvo en las tres últimas campañas. Con 1,83 metros, Marta Canella se mueve en diferentes posiciones en la pista y siempre es una jugadora muy pegajosa en el parqué en acciones defensivas.
Raquel Romo, directora deportiva del club, valora de forma muy positiva en fichaje de Canella por Avenida: "Nos alegra unir al proyecto la experiencia de Marta, con muchos partidos en Liga Femenina y Euroliga a un nivel alto, aportando intensidad competitiva. Tiene una gran capacidad de dirección y generación que nos aportará solidez y equilibrio. Las sensaciones son muy buenas tras hablar con ella, comprobamos su respeto, compromiso e implicación con el nuevo proyecto”.