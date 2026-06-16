El TSJCyL avala el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Salamanca para limitar los pisos turísticos

El concejal de Urbanismo, Fernando Carabias ha revelado este martes en la visita a las obras de urbanización de la avenida de Salamanca con el Regato del Anís novedades recientes acerca de la impugnación de la ordenanza municipal de pisos turísticos que asociaciones de propietarios y dueños particulares (AVATCYL) hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La principal novedad que ha conocido el Ayuntamiento de Salamanca es que el TSJCyL ha avalado la aplicación que hacía el Consistorio en cuanto a lo que está establecido en el Plan General de Ordenación Urbana en relación a los pisos turísticos. “Se declara que el uso de ese tipo de vivienda, de pisos de uso turístico es terciario, algo que venía defendiendo el ayuntamiento desde hacía tiempo y desde el primer momento”, aclara. Al mismo tiempo insiste en que la regulación de los apartamentos de uso turístico es algo que está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de 2007.
Igualmente, Carabias, hace hincapié en el conocimiento que han tenido acerca de dos sentencias de apelación que el ayuntamiento había hecho, subrayando que estas viviendas turísticas pueden ubicarse en aquellas plantas que contempla el plan general y en edificios de uso exclusivo para ese fin.