El TSJCyL avala el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Salamanca para limitar los pisos turísticos

En cuanto a la impugnación de la ordenanza municipal de pisos turísticos, por la que propietarios recurrieron para intentar anular o cambiar la normativa del ayuntamiento, el concejal de Urbanismo asegura que “hemos conocido dos sentencias donde no se anula la ordenanza, sí se anula algún artículo meramente de aspectos formales. La esencia y el espíritu de la ordenanza sigue siendo la que tenemos. En concreto, el procedimiento para conseguir la declaración de conformidad, la inspección y el régimen sancionador queda avalado por estas sentencias, como también quedan avaladas algunas cuestiones como que esta aplicación que nosotros hemos defendido no tiene carácter retroactivo. También ha quedado demostrado el derecho que tienen los propietarios de las comunidades de conocer si algún vecino suyo quiere abrir un piso turístico, un derecho que querían coartar las asociaciones que habían pretendido o que han intentado impugnar la ordenanza”.