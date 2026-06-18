Salamanca incrementa sus conexiones de autobús: el nuevo mapa del transporte unirá 36 pueblos con el resto de España

Treinta y seis pueblos y la capital salmantina tendrán parada y, por tanto, conexión con ciudades del territorio nacional a través de las nuevas rutas de autobús que atraviesan Salamanca en el nuevo mapa concesional que acaba de ser publicado por el Ministerio de Transportes. Tras meses de incertidumbre para los pueblos de la provincia por el temor a perder el único servicio de transporte público que tienen, la publicación de los anteproyectos de los corredores de Transporte trae alivio no solo por el mantenimiento de las rutas y paradas, sino por un par de mejoras extras en las expediciones.

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La publicación de los anteproyectos de los 31 corredores de transporte que faltaban para completar el mapa concesional (solo había aprobados tres) incluye líneas que atraviesan Salamanca de norte a sur y de oeste a este en cuatro de ellos y comunican a la provincia con Andalucía, Galicia, Cataluña, el País Vasco, Asturias, Madrid o Cantabria a través de 40 rutas.

Entre las mejoras destaca una parada en Vallejera de Riofrío para viajar destino a Madrid en la línea Aldeanueva del Camino-Madrid y la nueva relación entre Mérida y Puerto de Béjar.

Así, mantendrán paradas de autobús: Rebollosa, Sotoserrano, Cepeda, Miranda del Castañar, Santibáñez de la Sierra, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero, Linares, Santa Marta de Tormes, Calvarrasa de Abajo, Encinas de Abajo, Ventosa del Río Almar, Peñaranda, Cantaracillo, Paradinas, Rágama, Puerto de Béjar, Cantagallo, Béjar, Guijuelo, Peñaparda, Villasrrubias, Robleda, Bodón, Fuentes de Oñoro, Ciudad Rodrigo, Vallejera de Riofrío, Santibáñez de Béjar, Puente del Congosto, Monleón, Endrinal, Los Santos, Fuenterroble de Salvatierra, Cespedosa, Bercimuelle y Gallegos de Solmirón y Salamanca.