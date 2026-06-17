Doñinos abre sus piscinas renovadas con más sombra y césped

Los vecinos de Doñinos han inaugurado la temporada de verano con la apertura de las piscinas municipales, que estrenan la época estival con las instalaciones totalmente renovadas. El Consistorio ha ejecutado en los últimos meses una serie de intervenciones para que este espacio público gane en comodidad y resulte más accesible para todos los usuarios, especialmente en los días de más calor.

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Por un lado, el Ayuntamiento ha habilitado un torno para el control de acceso a la piscina, de forma que los abonados puedan entrar de manera directa a la zona de baño, gracias a una inversión de 20.000 euros. Además, los vecinos pueden gestionar sus entradas a través de una aplicación móvil, lo que agiliza la compra de pases y reduce las esperas en la entrada del recinto municipal.