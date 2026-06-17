¿Qué bienes poseen cada uno de los procuradores de Salamanca en las Cortes de Castilla y León?

Son muchas las personas que se preguntan cuánto dinero y qué bienes poseen cada uno de los procuradores que representan al territorio salmantino en las Cortes de Castilla y León. Con diez personas divididas en cinco por el Partido Popular, tres por el Partido Socialista y dos por VOX, son bastantes las viviendas y automóviles que tienen en su haber.

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El pasado jueves, 11 de junio, Mañueco juraba su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León, reordenando días después cada una de las vicepresidencias y de las consejerías, quedando finalmente de esta forma. Así pues, toca conocer cuáles son cada uno de los bienes patrimoniales que tienen los procuradores de Salamanca, que año a año, por transparencia, se han de hacer públicas.

Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco

Alfonso Fernández Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León ha declarado en sus actividades y bienes patrimoniales presentadas en el registro de intereses un total de 168.014 euros como saldo total en depósitos. En cuanto a los bienes inmuebles, ha comunicado tener el 100 por ciento de una vivienda en Salamanca, el 50 por ciento en otra en Salamanca y un 4,761 por ciento de una vivienda rústica en Segovia.

Con respecto a los automóviles que tiene, adquirió uno de segunda mano en 2009, un BMW 530 XD que tiene al 50 por ciento, mientras que posee también un Audi Q3 al 50 por ciento. Por otro lado, tiene un préstamo hipotecario de 193.869 euros.

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Rosa María Esteban Ayuso