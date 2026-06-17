Tercer día de huelga médica con estragos en el hospital de Salamanca y en los diferentes centros de salud de la provincia de Salamanca. En este caso, han sido 149 médicos los que han realizado las diferentes movilizaciones, un 10,73 por ciento.
En Atención Especializada han sido un total de 130, mientras que en Atención Primaria ha sido de 19 facultativos. El número de consultas en centros de salud ha sido de 539 las que han tenido que ser canceladas, mientras que en las consultas externas han sido de 255, un 8 por ciento.
El número de intervenciones quirúrgicas canceladas han sido 55, un 66 por ciento, es decir, número mucho mayor que el día anterior donde únicamente se llegó al 30 por ciento por ciento de operaciones que no podía realizarse. Por último, el número de pruebas diagnósticas canceladas han sido 59, es decir, el 9 por ciento.