Además, también ha aumentado de manera considerable el número de pruebas diagnósticas que han tenido que ser suspendidas

Tercer día de huelga médica con estragos en el hospital de Salamanca y en los diferentes centros de salud de la provincia de Salamanca. En este caso, han sido 149 médicos los que han realizado las diferentes movilizaciones, un 10,73 por ciento.

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En Atención Especializada han sido un total de 130, mientras que en Atención Primaria ha sido de 19 facultativos. El número de consultas en centros de salud ha sido de 539 las que han tenido que ser canceladas, mientras que en las consultas externas han sido de 255, un 8 por ciento.