Pérez de la Sota a la salida de los Juzgados

“Como alcalde del Ayuntamiento de Salamanca me gustaría que aclarara públicamente las circunstancias de lo que sucedió aquella jornada”, ha afirmado el regidor, quien ha añadido que “eso sería lo deseable”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha instado, nuevamente, al concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota a ofrecer explicaciones públicas sobre las denuncias presentadas por presunta sumisión química a dos estudiantes.

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Durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la mañana de este miércoles, Carbayo ha asegurado no haber recibido ninguna comunicación directa sobre ninguna manifestación pública por parte de Pérez de la Sota acerca de los hechos denunciados, más allá de las informaciones publicadas en la prensa.

“Como alcalde del Ayuntamiento de Salamanca me gustaría que aclarara públicamente las circunstancias de lo que sucedió aquella jornada”, ha afirmado el regidor, quien ha añadido que “eso sería lo deseable”.

El alcalde también ha señalado que el paso del tiempo hace cada vez más necesaria una explicación por parte del concejal. “Cada día se hace más necesario, porque va pasando el tiempo y seguimos sin saber nada de su versión de los hechos”, ha manifestado.

Carbayo ha concluido subrayando la importancia de que Pérez de la Sota se pronuncie sobre el caso. “Nos parece relevante conocer su versión”, ha insistido.

Las declaraciones del alcalde se producen apenas un día después de que el concejal fuera citado a declarar en el juzgado en relación con las denuncias. A su entrada y salida de sede judicial, Pérez de la Sota rehusó realizar declaraciones a los medios de comunicación, prolongando así el silencio que rodea al caso.