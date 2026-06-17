La magia une a mayores y escolares en el cierre de los programas intergeneracionales de Salamanca

El Teatro Liceo ha acogido este miércoles el acto de clausura de los Programas Intergeneracionales del Buen Trato y Respeto a las Personas Mayores que desarrolla el Ayuntamiento de Salamanca a lo largo del curso escolar. La jornada, marcada por la convivencia entre generaciones, reunió a cerca de 300 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y a las personas mayores voluntarias que han participado en las distintas actividades del programa.

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El encuentro culminó con el espectáculo ‘La Magia que nos une’, protagonizado por el mago Fernando García, una propuesta que puso el broche final a varios meses de trabajo conjunto entre escolares y mayores en torno a valores como la empatía, el respeto y la convivencia.

Durante su intervención, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó el ambiente de entusiasmo que se respiraba en el teatro antes del inicio de la función y agradeció la implicación de todos los participantes. En especial, reconoció la labor de la Concejalía de Mayores, los centros educativos, las familias y los alumnos que han formado parte de esta iniciativa.