La cultura aprovecha el calor en Salamanca y sale a sus parques del 21 de junio al 12 de julio

Una nueva edición de ‘Cultura en los Parques’ llega a Salamanca llevando teatro, música y magia a diferentes puntos de la capital del Tormes. Con el fiel propósito de llegar a los barrios, este año tendremos actuaciones en la plaza de Barcelona, parque de Picasso, en la plaza de la Iglesia de Pizarrales, plaza de Carmelitas, parque de la Alamedilla y en la plaza del Museo del Comercio.

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Como ocurrió el año pasado, se ha contado con las actuaciones de diferentes compañías salmantinas, que realizarán estrenos en la ciudad salmantina para que familias y personas de todas las edades puedan acercarse a cualquiera de los lugares para disfrutar del verano en las calles de Salamanca.

Además, ante la presencia de grupos charros, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que “los nuestros son muy buenos, para mí los mejores”, poniendo en valor el trabajo realizado por las diferentes compañías que llevan la cultura por los rincones salmantinos del 21 de junio al 12 de julio.

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En esta ocasión se ha sustituido uno de los puntos por otro, se trata del parque del bloste Elio Antonio de Nebrija, que se ha cambiado por la plaza de la Iglesia de Pizarrales. Por otro lado, en los mismos lugares, se llevará a cabo la actuación de la Banda Municipal de Música, con zarzuelas, pasodobles, copla española y música folklórica.

Programación del 21 al 12 de julio de 2026 21 de junio de 2026

“Malditos Mocosos” de Kamaru Teatro en la Alamedilla: un espectáculo de teatro musical y narración en directo dirigido al público infantil y familiar, creado por Kamaru Teatro como una propuesta contemporánea que integra música en vivo, dramaturgia fragmentada, participación activa del público y dispositivos tecnológicos accesibles. El espectáculo está protagonizado por Renato Mifasol, un narrador-músico versátil que articula la propuesta a través de cuentos musicales, humor, improvisación y pequeñas acciones performativas.

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