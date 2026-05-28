Una charla para sensibilizar sobre la enfermedad renal en la Casa de la Mujer de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado para este viernes 29 de mayo una charla para sensibilizar sobre la enfermedad renal.

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Se trata de un encuentro que está programado a las 19:00 horas en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' y que será impartida por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) y donde se escucharán testimonios de mujeres con esta enfermedad que servirá de ayuda para aquellas personas que padezcan esta misma dolencia.

El objetivo principal es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género. También se pretende la concienciación sobre el daño

y el retroceso que provoca la desigualdad.

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