La Casa de la Mujer Clara Campoamor acogerá este jueves, 28 de mayo, una nueva sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana. Se trata de un espacio que tiene el objetivo de acercar el conocimiento científico a la sociedad, pero con una perspectiva inclusiva y participativa.
En este caso se impartirá una conferencia que tendrá lugar a las 11:00 horas y que abordará, de la mano de la periodista Almudena Timón, el impacto de la desinformación en la ciencia y en la salud.
La responsable de Comunicación del Centro de Investigación del Cáncer CSIC-Universidad de Salamanca analizará cómo los bulos, las pseudociencias y las narrativas manipuladas influyen en la percepción pública de la investigación científica y la salud.
En un contexto marcado por la sobreinformación y la rápida difusión de contenidos en redes sociales y plataformas digitales, la sesión pondrá el foco en los riesgos que supone la desinformación para la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias y científicas. Asimismo, se reflexionará sobre la importancia de una comunicación científica rigurosa, accesible y responsable como herramienta clave para fortalecer el pensamiento crítico.
Durante el encuentro también se abordará el papel de los medios de comunicación, las plataformas digitales y la propia ciudadanía en el consumo y difusión de información científica, así como la necesidad de fomentar la alfabetización mediática y científica ante los retos del entorno digital actual.
La actividad contará además con intérprete de lengua de signos gracias a la colaboración de la Unidad de Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Salamanca.
La entrada será libre hasta completar aforo.
Datos de la actividad
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- Fecha: jueves, 28 de mayo de 2026
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Casa de la Mujer Clara Campoamor
- Dirección: Calle Lugo, 9, Salamanca
- Ponente: Almudena Timón
- Charla: “El impacto de la desinformación en la ciencia y la salud”
- Accesibilidad: conferencia con intérprete de lengua de signos