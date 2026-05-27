La periodista y comunicadora científica Almudena Timón ofrece este jueves una conferencia abierta al público en la Casa de la Mujer Clara Campoamor

La Casa de la Mujer Clara Campoamor acogerá este jueves, 28 de mayo, una nueva sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana. Se trata de un espacio que tiene el objetivo de acercar el conocimiento científico a la sociedad, pero con una perspectiva inclusiva y participativa.

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En este caso se impartirá una conferencia que tendrá lugar a las 11:00 horas y que abordará, de la mano de la periodista Almudena Timón, el impacto de la desinformación en la ciencia y en la salud.

La responsable de Comunicación del Centro de Investigación del Cáncer CSIC-Universidad de Salamanca analizará cómo los bulos, las pseudociencias y las narrativas manipuladas influyen en la percepción pública de la investigación científica y la salud.

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En un contexto marcado por la sobreinformación y la rápida difusión de contenidos en redes sociales y plataformas digitales, la sesión pondrá el foco en los riesgos que supone la desinformación para la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias y científicas. Asimismo, se reflexionará sobre la importancia de una comunicación científica rigurosa, accesible y responsable como herramienta clave para fortalecer el pensamiento crítico.

Durante el encuentro también se abordará el papel de los medios de comunicación, las plataformas digitales y la propia ciudadanía en el consumo y difusión de información científica, así como la necesidad de fomentar la alfabetización mediática y científica ante los retos del entorno digital actual.

La actividad contará además con intérprete de lengua de signos gracias a la colaboración de la Unidad de Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Salamanca.

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La entrada será libre hasta completar aforo.

Datos de la actividad