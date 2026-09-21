La campaña 'Mercados con Alma' se pone en marcha en Salamanca con regalos para los clientes

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la campaña 'Mercados con Alma', con la intención de "reforzar la visibilidad y el posicionamiento de los mercados municipales" a través de un programa que está financiado por la Junta de Castilla y León.

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Este mismo lunes se ha arrancado con la acción participativa 'Imagina tu mercado', que tendrá regalos para los clientes de San Bernardo, San Juan y el Mercado Central los días 23, 24 y 25 de septiembre.

Quienes compren en alguno de estos mercados durante estos próximos días podrán obtener un "lanyard" exclusivo de la campaña por compras de 20 euros o más, o un cuaderno exclusivo por compras de 30 euros o más. Los importes mínimos podrán alcanzarse sumando los tickets de distintos puestos del mismo mercado.