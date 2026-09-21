Autobuses urbanos gratis para todos los salmantinos este martes

Todas las personas que quieran usar el autobús urbano de Salamanca durante la jornada de este martes podrán hacerlo de forma gratuita.

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Con motivo del Día Sin Coches, dentro de la programación de la Semana Europa de la Movilidad, el Ayuntamiento de Salamanca, un año más, pone a disposición de todas las personas que se encuentren en la ciudad el uso gratuito de este medio de transporte sostenible.

Además, durante toda la mañana varios actores de la compañía de teatro Kamaru visitarán diferentes paradas de autobuses de la zona centro de Salamanca para realizar animaciones teatralizadas y fomentar así el uso de este vehículo.

Del mismo modo, la Policía Local de Salamanca organizará una actividad de educación vial para escolares, donde los más pequeños recibirán consejos teóricos y prácticos sobre seguridad vial. Posteriormente, realizarán un paseo en bicicleta para poder poner en práctica las indicaciones e instrucciones recibidas por los agentes.