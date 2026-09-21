El Torneo de Ajedrez SeptemberFest regresa este lunes al Victoria Adrados para inaugurar la programación

Como marca la tradición, la actividad cultural y de ocio vuelve a ponerse con el arranque del Torneo de Ajedrez SeptemberFest.
El encuentro se celebrará este lunes 21 a partir de las 17:30 horas en las instalaciones del centro Victoria Adrados, situado en la Avenida de Villamayor, 55. La organización del evento corre a cargo de la asociación de vecinos ZOES y el Club Ajedrez Macondo, bajo la coordinación de Francisco García Alonso, garantizando así un desarrollo fluido y dinamizado de la competición.
En cuanto a la dinámica de juego, los participantes se medirán bajo el clásico sistema Suizo a 6 rondas, con un ritmo vertiginoso de 7 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada. Las decisiones arbitrales, ejercidas por un miembro de la propia organización, tendrán carácter inapelable para asegurar el correcto transcurso de las partidas.
La participación es completamente gratuita, está abierta a todas las edades y cuenta con un límite máximo de 40 plazas. Los interesados en formar parte todavía pueden formalizar su inscripción a través del formulario oficial habilitado en línea o bien presencialmente hasta 15 minutos antes del inicio del torneo. Los tres primeros clasificados recibirán premios especiales, cuyos detalles específicos se darán a conocer durante la jornada.