El Torneo de Ajedrez SeptemberFest regresa este lunes al Victoria Adrados para inaugurar la programación

Como marca la tradición, la actividad cultural y de ocio vuelve a ponerse con el arranque del Torneo de Ajedrez SeptemberFest.

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El encuentro se celebrará este lunes 21 a partir de las 17:30 horas en las instalaciones del centro Victoria Adrados, situado en la Avenida de Villamayor, 55. La organización del evento corre a cargo de la asociación de vecinos ZOES y el Club Ajedrez Macondo, bajo la coordinación de Francisco García Alonso, garantizando así un desarrollo fluido y dinamizado de la competición.

En cuanto a la dinámica de juego, los participantes se medirán bajo el clásico sistema Suizo a 6 rondas, con un ritmo vertiginoso de 7 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada. Las decisiones arbitrales, ejercidas por un miembro de la propia organización, tendrán carácter inapelable para asegurar el correcto transcurso de las partidas.