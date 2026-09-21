Karts ecológicos, talleres y seguridad vial: así continúa la Semana de la Movilidad en Salamanca

Salamanca continúa este lunes y martes con las actividades gratuitas de la Semana Europea de la Movilidad, con propuestas para todos los públicos centradas en la movilidad sostenible, la seguridad vial y los hábitos saludables.

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Una de las actividades principales será la de ‘Karts ecológicos’, que tendrá lugar este lunes de 17:00 a 20:00 horas en la Plaza de la Concordia, con propuestas dirigidas tanto a niños como a adultos.

Además, se celebrarán talleres para personas mayores sobre movilidad sostenible y saludable y seguridad vial. El lunes tendrán lugar en los centros municipales Tierra Charra, a las 16:00 horas, y Trastormes, a las 18:00 horas, mientras que el martes será el turno del centro Juan de la Fuente, a las 9:30 horas.

Las actividades forman parte de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Equidad intergeneracional’ y busca fomentar alternativas al uso del coche como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie.