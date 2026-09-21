Teatro y música en lengua de signos para visibilizar la discapacidad auditiva en Salamanca

Salamanca celebra el próximo 26 de septiembre el Día Internacional de las Personas Sordas con dos iniciativas culturales que utilizan la Lengua de Signos Española (LSE) como forma de expresión artística: Impro Teatro en LSE y el Coro de Manos Blancas de Salamanca.

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Impro Teatro en LSE está formado por 18 personas, sordas y oyentes, y está dirigido por Cristina Hernández Amo. El grupo utiliza el teatro para llevar al escenario situaciones y dificultades que viven las personas sordas en su día a día. Tras representar El Apagón, inspirada en las dificultades provocadas por el apagón del 28 de abril de 2025, prepara ahora Resiliencia, cuyo estreno está previsto para el 6 de noviembre y que aborda la historia de una madre sorda que afronta en solitario la crianza de su hijo.

A este proyecto se suma el Coro de Manos Blancas de Salamanca, creado en febrero a partir de la colaboración entre SADAP, el Proyecto Almazuela del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León e Impro Teatro en LSE.

Ambas iniciativas buscan dar visibilidad a las personas sordas y demostrar su capacidad para participar plenamente en la creación artística, utilizando la lengua de signos como protagonista sobre el escenario.