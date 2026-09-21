Salamanca registra 42 delitos contra la libertad sexual en el último año

Salamanca registró 42 delitos contra la libertad sexual durante el último año, según los datos de la Fiscalía General del Estado a los que ha tenido acceso Ical. La provincia salmantina se encuentra entre las que más casos contabilizaron en Castilla y León, solo por detrás de León, con 66, Valladolid, con 58 y Burgos, con 45.

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En el conjunto de Castilla y León, las fiscalías calificaron 281 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un incremento del 13,8 por ciento respecto al año anterior, cuando se registraron 247 casos. Pese a este aumento, la tasa de la Comunidad se mantiene por debajo de la media nacional, con 11,7 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 13,9 registrados en España.

Los datos sitúan a Salamanca con 42 casos, por encima de provincias como Palencia, con 12, Zamora, con 13, y Ávila, Segovia y Soria, con 15 cada una. León encabezó la estadística autonómica con 66 delitos calificados, seguida de Valladolid con 58.

Las agresiones sexuales fueron la categoría más numerosa en Castilla y León, con un total de 145 casos. Especialmente relevante es el número de menores afectados, ya que 58 de las víctimas tenían menos de 16 años. Entre los delitos calificados se incluyen agresiones sexuales, abusos, violaciones, casos de corrupción de menores y acoso por medios telemáticos.

En el conjunto de España, las fiscalías calificaron 6.896 delitos contra la libertad sexual, un 0,2 por ciento menos que el año anterior. Más de 1.400 víctimas eran menores de edad.

La Fiscalía General del Estado apunta en su memoria a diferentes factores para explicar la evolución de estos delitos y pone especial atención en el acceso temprano de menores a contenidos pornográficos, además de señalar la importancia de reforzar la educación afectivo-sexual y la prevención.

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