Un nuevo incendio declarado en Santa Marta eleva la larga lista de fuegos registrados en el municipio recientemente

Un nuevo incendio se ha declarado este domingo por la tarde en la zona de Las Viñas, en Santa Marta , sumándose a la llamativa y larga lista de fuegos registrados en el municipio durante los últimos meses.

El aviso se habría recibido a las 16:24 horas, momento en el que se ha activado el operativo para intervenir en la zona. Hasta el lugar se han desplazado cuatro medios, entre ellos un agente medioambiental, mientras los efectivos trabajan para controlar el avance de las llamas. Además, han colaborado en las labores de apoyo efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.