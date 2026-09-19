Una mujer herida en una colisión entre tres turismos en el puente Juan Carlos I en Santa Marta

Un accidente de tráfico registrado en la noche de este sábado se ha saldado con una persona herida en Santa Marta de Tormes.

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Según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el suceso ha tenido lugar a las 21:05 horas en el puente Juan Carlos I, punto en el que se ha producido una colisión en la que se han visto implicados tres turismos.

Como consecuencia del impacto, se solicitó asistencia sanitaria para una mujer de unos 60 años que se encontraba consciente, pero que precisaba atención médica.