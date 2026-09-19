Detienen a un hombre tras saltarse un control de alcoholemia y conducir sin carnet en Salamanca

La Policía ha detenido durante la noche de este pasado viernes a un conductor que huyó de un control de alcoholemia de la Guardia Civil instalado en uno de los accesos a Salamanca.

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Los hechos, refieren fuentes oficiales, se produjeron sobre las 23:39 horas, cuando el conductor hizo caso omiso al control y continuó la marcha. Tras recibirse el aviso, se puso en marcha un operativo coordinado para localizar el vehículo.

El dispositivo permitió finalmente localizar al presunto conductor en la Plaza de España, donde los agentes procedieron a su detención.