Una nueva pelea en Salamanca se salda con un trasladado al Hospital

Un joven de unos 20 años ha resultado herido en la cabeza tras verse implicado en una pelea entre varios jóvenes registrada a primera hora de este sábado en Salamanca.

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El suceso se ha producido a las 06:41 horas en la plaza de la Reina y el alertante informaba que se estaba produciendo una reyerta en la que uno de los implicados habría recibido un fuerte golpe en la cabeza.

A consecuencia de la agresión, el joven se encontraba consciente, aunque mareado, y presentaba una brecha sangrante en la cabeza. Tras recibir el aviso, se movilizaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl.