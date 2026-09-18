Gran movilización hasta la calle Corrales de Monroy para detener a un hombre

La presencia de varios vehículos de la Policía en la calle Corrales de Monroy de Salamanca ha llamado la atención de vecinos y viandantes durante la tarde de este viernes. El 112 ha recibido un aviso a las 18:00 horas sobre una pelea en una vivienda.

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La policía ha llegado al lugar de los hechos, donde primero ha intervenido la Policía Local y después la Nacional. El aviso por una pelea ha sido descartado.

Finalmente, el gran despliegue policial se debe a la detención de una persona por malos tratos en una vivienda en la calle Corrales de Monroy.

Varios agentes han intervenido en la actuación, que ha generado expectación entre quienes se encontraban en los alrededores.

Agresión En Corrales De Monroy

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