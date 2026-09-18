Buscan a un hombre desaparecido en Mogarraz

La Guardia Civil ha alertado de la desaparición de un hombre de 45 años en Mogarraz en la mañana de este viernes.

En el aviso, difundido a través de sus canales oficiales, la benemérita informa de que el hombre, de nombre Manolo, lleva un pantalón de chándal negro y una camiseta verde. Asimismo, añaden que se habría extraviado durante una ruta de senderismo que se encontraba realizando por el Camino del Agua.