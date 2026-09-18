Localizan a dos fallecidos por una posible fuga de gas en una vivienda de Villares de la Reina

Dos personas de unos 80 años han sido localizadas fallecidas este viernes en una vivienda de la urbanización Las Bizarricas, de Villares de la Reina. Así lo ha informado el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2, que asegura que todo apunta a que el motivo ha sido una fuga de gas en el interior de la vivienda, localizada en la calle Nogales del municipio salmantino.

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Tal y como informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se ha trasladado hasta el lugar la Guardia Civil COS junto con el Servicio de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que finalmente ha confirmado en el lugar el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer de unos 80 años.

Además, se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para una tercera persona, una mujer de unos 60 años, que finalmente ha sido trasladada al Hospital Universitario de Salamanca.