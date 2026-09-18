El varón fallecido en Las Bizarricas era Santiago Izquierdo ‘chino’, exjefe de seguridad de la USAL y alto cargo de la Policía Nacional de Salamanca

Santiago Izquierdo de Paul ha sido hallado muerto en la mañana de este viernes junto a su mujer en una vivienda de la urbanización de Las Bizarricas, donde el matrimonio residía.

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Izquierdo, que también era muy conocido por su apodo de ‘chino’ o 'Chago', fue comisario segundo de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Salamanca en la década de los 90 y, posteriormente, desempeñó el puesto de jefe de seguridad de la Universidad de Salamanca hasta su jubilación.

Los Servicios de Emergencias hallaron los cuerpos del matrimonio pocos minutos antes de las 12:00 horas de este viernes en el interior de su vivienda, situada en la calle Nogales de esta urbanización perteneciente a Villares de la Reina. Ambos cuerpos presentaban síntomas de fallecimiento por intoxicación.

Además de los dos fallecidos, del interior se rescató a una mujer de 60 años, quien trabajaba ayudando al matrimonio, visiblemente afectada también por inhalación de monóxido de carbono y trasladada de urgencia al hospital de Salamanca.