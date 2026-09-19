La programación cultural paralela para los turistas del Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca

Del 24 al 27 de septiembre, la ciudad salmantina estará sumida de lleno en el XXXVII Encuentro Nacional. A pesar de que gran parte de las actividades más teóricas se realizarán en el Palacio de Congresos con mesas redondas, ponencias y diferentes reuniones en torno a los Días Santos de España, también habrá una serie de actividades paralelas para los acompañantes y turistas que quieran vivir la fe religiosa de Salamanca de cerca.

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Para los acompañantes que se acerquen hasta el propio encuentro, podrán disfrutar de cuatro eventos diferentes, todos programados de cara a disfrutar de la ciudad. Entre ellos están una visita guiada por toda Salamanca, otra visita guiada por la Catedral de Salamanca y las imágenes que procesionarán el sábado, una visita al Museo Diocesano y, por último, una visita al Ieronimus para contemplar desde las alturas la majestuosidad de la capital del Tormes.

Para los turistas que se acerquen hasta la ciudad, la programación que se ha preparado recorre la historia de la Semana Santa de Salamanca y toda su provincia. Entre las actividades que se realizarán se encuentran inauguraciones y exposiciones.

Cuatro de ellas serán exposiciones, entre las que se encuentran “La Semana Santa en los pueblos de la provincia de Salamanca” en el Palacio de La Salina; la exposición ‘Octo Díes’ con un Belén de unos diez metros de largo; “Sacra Identitas Helmanticae” en la Torre de Anaya; y “Caras y Cruces”, en el Atrio de la Catedral de Salamanca. En todas ellas se podrá visualizar de cerca los detalles que esconden los pasos y las propias congregaciones, hermandades y cofradías de Salamanca.

Por otro lado, se ha programado una inauguración en la plaza del Cristo del Amor y de la Paz en la Iglesia Nueva del Arrabal, además de una ruta cofrade por las diferentes sedes canónicas de las congregaciones religiosas de la Semana Santa de Salamanca. Asimismo, los pasos de la Vía Áurea se podrán en la propia Catedral de Salamanca.