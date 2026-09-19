Vuelven las visitas guiadas al cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca

El cementerio de San Carlos Borromeo vuelve a ser el centro de las visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca. Con el inicio del curso vuelve una iniciativa puesta en marcha hace un año "con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural del camposanto".

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Así, esta actividad permite conocer la historia del cementerio San Carlos Borromeo, así como algunos de sus elementos arquitectónicos, escultóricos y artísticos más destacados. "El recorrido ofrece también una aproximación a la evolución de este espacio y a la relación entre el patrimonio funerario y la historia de la ciudad", informan desde el Ayuntamiento de Salamanca.

En concreto, estas visitas guiadas visitas se celebrarán de manera gratuita los próximos domingos 27 de septiembre; 11 y 25 de octubre; 8, 15, 22 y 29 de noviembre; y 6, 13 y 20 de diciembre. Los eventos contarán con dos pases cada jornada, a las 11:00 y a las 12:30 horas; pudiéndose realizar las reservas a través de una plataforma puesta a disposición.