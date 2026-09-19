La última etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca provocará cortes de tráfico este domingo en Salamanca

La última etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca, que se celebra este domingo, 20 de septiembre, provocará diversos cortes puntuales de tráfico en la capital salmantina con motivo del paso de los corredores.

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La salida neutralizada de la prueba tendrá lugar a las 11:00 horas desde la plaza de la Concordia. Desde allí, el pelotón recorrerá María Auxiliadora, plaza de España, paseo de Canalejas, puente Felipe VI y calle Joaquín Rodrigo, antes de abandonar la ciudad.

El tráfico se verá interrumpido en estas vías coincidiendo con el paso de los ciclistas y durante unos minutos, por motivos de seguridad. Una vez que el pelotón haya avanzado, se procederá a reabrir la circulación.

Regreso a Salamanca al mediodía Los corredores regresarán a la ciudad en torno al mediodía por la carretera de Matilla de los Caños, el Cordel de Merinas de Chamberí, la prolongación del puente Sánchez Fabrés y el paseo del Progreso.

A continuación, la carrera continuará por el Puente Romano, Rector Esperabé, la calle San Pablo y la Plaza Mayor, donde estará situada la llegada de la etapa.

En los últimos metros del recorrido, durante la subida por la calle San Pablo, los vehículos de los equipos serán desviados hacia la plaza de Colón para evitar su acceso a la Plaza Mayor. Esta maniobra también generará cortes puntales de tráfico.

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Afecciones al transporte urbano Los autobuses urbanos de Salamanca tampoco podrán circular por las calles afectadas mientras se desarrolle la carrera.